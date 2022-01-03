В Ростове объявили экстренное предупреждение из-за надвигающейся непогоды

В ближайшие сутки погода изменится. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону жителей предупредили об ухудшении погоды. Об этом сообщили в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города.

По данным управления, 4 января в Ростове ожидаются гололедно-изморозевые явления, на дорогах — гололедица. 4 и 6 января усилиться ветер. Скорость порывов может достигать 20 метров в секунду.

В связи с непогодой водителей просят быть внимательными на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим, парковать автомобили в специально отведенных местах, не оставлять автомобили под деревьями и слабоукрепленными конструкциями. Пешеходов просят переходить дорогу только в разрешенных местах.