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Общество3 января 2022 16:07

В Ростове объявили экстренное предупреждение из-за надвигающейся непогоды

Власти просят автомобилистов и пешеходов быть осторожнее
Михаил СТРИЖЕВ
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В ближайшие сутки погода изменится.

В ближайшие сутки погода изменится.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону жителей предупредили об ухудшении погоды. Об этом сообщили в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города.

По данным управления, 4 января в Ростове ожидаются гололедно-изморозевые явления, на дорогах — гололедица. 4 и 6 января усилиться ветер. Скорость порывов может достигать 20 метров в секунду.

В связи с непогодой водителей просят быть внимательными на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим, парковать автомобили в специально отведенных местах, не оставлять автомобили под деревьями и слабоукрепленными конструкциями. Пешеходов просят переходить дорогу только в разрешенных местах.