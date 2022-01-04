В Новочеркасске рухнул забор в СИЗО, где содержался Чикатило и другие маньяки

Новочеркасская тюрьма была перепрофилирована в СИЗО в 2003 году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новочеркасске рухнул забор в следственном изоляторе №3 на улице Украинской. Об инциденте на сообщает 1rnd.ru.

По данным портала, обрушение забора произошло в районе корпуса № 6. Разрушены оказались четыре пролета. При этом колючая проволока осталась на месте.

Новочеркасская тюрьма появилась в 19 веке. В первый и последний раз преступники попытались сбежать из тюрьмы в 1917 году, однако их остановил высокий забор.

Исправительное учреждение известно также тем, что здесь содержались серийные убийцы Андрей Чикатило, Владимир Муханкин и Юрий Цюман. В 2003 году тюрьма была перепрофилирована в следственный изолятор.