В аэропорту Платов задержали двух женщин с поддельными тестами на ковид

Полицейские выяснили, что женщины не проводили тестирование. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В аэропорту Платов выявили двух женщин с поддельными тестами на коронавирус. Об этом сообщили в управлении на транспорте по Северо-Кавказском федеральному округу.

52-летняя 35-летняя пассажирки проходили регистрацию на рейс и предъявили электронные сертификаты теста на ковид. Однако у сотрудников возникли сомнения в их подлинности. Полицейские проверили документы и установили, что сертификатов нет в общей базе тестируемых, а женщины проверку не проходили.

В отношении женщин возбудили уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Теперь им грозит арест сроком шесть месяцев.