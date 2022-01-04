Социальные пособия в Ростовской области 2022: какие выплаты и как изменятся

Пособия проиндексируют с 1 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Социальные пособия будут проиндексированы в Ростовской области в 2022 году. Рассказываем, какие выплаты и как изменятся.

Индексация детских пособий составляет 4%. С 10 958 до 11 396 рублей увеличат выплаты для приемных родителей, опекунов и попечителей. Пособия также получают сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижению совершеннолетия — 18 лет. Речь идет только о тех, кто продолжает обучение.

Напомним, пособие на третьего ребенка в 2021 году составляло 9 286 рублей. В новом году родители будут получать 9 658 рублей ежемесячно.

Изменился размер пособия на погребение. Если в прошлом году выплата составляла 7 795 рублей, то в этом — 8 107 рублей. Напомним, в гарантированный перечень услуг по погребению входят оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела, погребение.