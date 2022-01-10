5018 упаковок с наркопрепаратами тайно продали в одной из донских аптек

Нарушители учитывали не все поступления и скрывали данные о продаже
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области на 100 тысяч рублей оштрафовали аптеку, в которой без рецепта продали 5018 упаковок с лекарствами. Об этом сегодня, 10 января, рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.
Как пояснили в ведомстве, фармацевты промышляли препаратами, популярными среди наркоманов. Это выяснилось во время проверки прихода-расхода товара.
- Согласно системе маркировки, нарушители учитывали не все поступления, а также скрывали данные о продаже. Об этом сразу же сообщили в полицию, потом правоохранители завели административное дело, - рассказали Росздравнадзоре.
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