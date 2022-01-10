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Общество10 января 2022 11:27

В центре Ростова выставили на продажу элитный пентхаус за 60 млн рублей

Владельцу предлагают 3 спальни, большую кухню и личный бассейн
Ангелина СКИБА
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Площадь жилья - 500 квадратных метров

Площадь жилья - 500 квадратных метров

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове на Халтуринском выставили на продажу элитный 5-комнатный пентхаус за 60 млн рублей. Объявление в Интернете разместило агентство недвижимости.

Эксклюзивное жилье расположено на 9 этаже здания, его площадь - 500 квадратных метров. Будущему владельцу предлагают 3 спальни с санузлами и гардеробную, кухню-гостиную в 90 квадратных метров с видом на Пушкинскую, есть оружейная.

На втором этаже предлагают оборудовать спортзал или кинотеатр, а на участке крыши, которая также входит в планировку, установили бассейн.

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