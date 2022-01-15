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Общество15 января 2022 4:28

В каких странах провели новогодние каникулы ростовчане, рассказали эксперты

Жители мегаполиса продлили праздники за счет отпускных дней
Анна ШИЛЯЕВА
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Ростовчане во время новогодних каникул выбрали для отдыха теплые страны

Ростовчане во время новогодних каникул выбрали для отдыха теплые страны

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики выяснили, какие зарубежные направления были наиболее востребованными жителями Ростова-на-Дону. Так, по информации экспертов сервиса Яндекс.Путешествия, примерно половина поездок ростовчан оказались длиннее официальных новогодних каникул. Пользователи добавляли к ним несколько дней отпуска в декабре или январе, а иногда в том и другом месяце сразу. Чаще всего ростовчане старались пораньше уехать, отправляясь в отпуск еще до начала новогодних праздников. В среднем на декабрь пришлось 4 дня поездки, дополнительных к праздничным, а на январь — два.

Как и в прошлом году, удлиненные каникулы жителей донской столицы длились две недели.

- В этом году люди чаще всего уезжали на две недели в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты и на Кипр. Самыми популярными зарубежными направлениями были Стамбул, Ларнака, Дубай и Анкара, а в России — Казань, Новосибирск, Екатеринбург и Сургут, - рассказали специалисты.

А вот для более длинных путешествий, которые занимали 20 дней и больше, ростовчане выбрали другие направления: Армению, Таджикистан, Турцию и Кипр.

В России такими направлениями были Махачкала, Пермь, Уфа, Санкт-Петербург и Псков.

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