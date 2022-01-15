Уровень воды в Дону опустился ниже неблагоприятных отметок

Спасатели всю ночь дежурили в зоне подтопления. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Донские спасатели сообщили, что в устье реки Дон уровень воды днем, 15 января, опустился ниже неблагоприятных отметок. В пресс-службе областного ГУ МЧС добавили, что теперь населенным пунктам в Азовском районе не грозит подтопление.

В ночь с 14 на 15 января из-за ветрового нагона воды под-топленными оказались 45 придворовых участков.

Сотрудникам экстренных служб пришлось дежурить на этих территориях всю ночь. В жилые дома вода на зашла.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что из-за сильного ветра в городе упали две елки. Кроме того, с балкона дома на Большой Садовой сорвало металлическую конструкцию. Она упала на припаркованную «Ладу».

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