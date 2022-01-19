В детском саду Ростова сообщили о задымлении в подвале

Инцидент случился в одном из детских садов, расположенных в СЖМ. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В среду, 19 января, после 11:00 на телефон экстренных служб позвонили из детского сада, что расположен в Северном жилом массиве. Звонивший рассказал, что в подвале дошкольного учреждения - много дыма. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу – на улицу Добровольского.

Как рассказали очевидцы, на место инцидента даже прибыл автобус для оперативной эвакуциации детей. Выяснилось следующее: то, что приняли за пожар, по предварительным данным, оказалось задымлением из коллектора.

Как уточнил источник «КП-Ростов-на-Дону», эвакуация детей и сотрудников не потребовалась. В настоящее время, специалистов экстренных служб на месте уже нет.