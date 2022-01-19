Погода в Ростове-на-Дону на 20 декабря 2022: синоптики прогнозируют снег и морозы

По области пройдут снег и мокрый снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 20 декабря 2021 — публикуем прогноз донского гидрометцентра. По данным синоптиков, день будет снежным и морозным.

Температура в донской столице ночью снизится до -5 — -7 градусов. Днем на термометре будет -5 — -7 градусов. Ночью и утром пройдет небольшой снег, в другое время — без существенных осадков.

По Ростовской области местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Ночью столбик термометра может опуститься до -5 — - 10 градусов, при прояснениях — до -15 градусов. Днем морозы будут достигать -4 — -9 градусов, по югу — до -1.