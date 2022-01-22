Погода в Ростове-на-Дону на 22 января 2022: какой будет суббота

Прогнозируются снег и мокрый снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 22 января 2022 будет холодной и ветреной. Публикуем прогноз донского гидрометцентра.

Ночью в Ростове пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Утром возможно налипание снега на проводах и деревьях. На дороге гололедица. Скорость ветра составит 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью может достигать -1 — -3 градусов, днем — -1 — +1 градус.

По Ростовской области в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дождь, мокрый снег и снег, местами сильные осадки. В отдельных районах прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью и утром возможна метель, по югу — гололед. Скорость ветра, в среднем, будет составлять 7 — 12 метров в секунду, порывы могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду. Ночью на термометре будет 0 — -5 градусов, при прояснениях — -10. Днем — от -4 до +1.