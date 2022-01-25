Губернатора Ростовской области попросили перевести школы на дистанционное обучение

Ранее главный санврач сообщил, что в области могут вводить дистанционку в отдельных школах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатора Ростовской области Василия Голубева призвали перевести школы на дистанционное обучение. Просьбы стали появляться в комментариях на официальной странице в «Инстаграме».

Ростовчанка пожаловалась, что в школе, куда ходит ее ребенок, многие ученики болеют. Только в одном его классе на больничный ушли пять учителей.

— Мы не успели один раз выздороветь, три дня школы и опять заболели. Очень боюсь, что ребёнок может опять заболеть и принести омикрон домой, а я на 35 неделе беременности, — пишет женщина.

Другая жительница Ростовской области просит закрыть школы хотя бы на неделю.

— Или же мы будем продолжать рисковать здоровьем. Уже многие дети заболели, учителя тоже, — поясняет она свою позицию.

Но далеко не все родители поддерживают введение дистанционного обучения. Многие беспокоятся о качестве образования на удаленке. Другие отмечают, что вирус может распространяться не только в образовательных учреждениях, но и в «магазинах и в битком набитых маршрутках».

— Большинство родителей за очное обучение, у нас школа итак с каждым годом все опускает и опускает свой уровень. А для тех, кто не хочет ходить в школу, есть домашнее обучение - кто вам запрещает перейти на него? — пишет один из противников дистанта.

Напомним, 24 января главный санврач Евгений Ковалев сообщил, что в области будут точечно вводить дистанционное обучение при необходимости. Он напомнил, что учебный процесс приостановят на одну — две недели при 20% отсутствующих по болезни.