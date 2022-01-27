Василий Голубев: Ростовская область готова к высокой нагрузке из-за коронавируса

Сегодня в стационарах задействовали более 3 тысяч ковидных мест Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовская область готова к возможному осложнению ситуации с коронавирусом. У региона есть резерв коек для пациентов, а иммунная прослойка среди населения составляет сейчас около 77%. Об это сегодня, 27 января, на пресс-конференции с журналистами заявил губернатор Василий Голубев.

- Действительно, инфекция накрыла регион. Динамика продолжает расти. Однако мы готовы к более высокой нагрузке. Сегодня мы имеем более 3 тысяч мест в стационарах. В свое время имели 6 300, именно до такого количества нарастим их в случае необходимости. Принципиальной является работа всех структур, прежде всего, здравоохранения, - подчеркнул Василий Голубев.

Глава региона добавил, что сейчас нужно «уберечь не только жителей Дона, но и врачей, которые в значительном количестве заболевают и вынуждены уходить на карантин».

- На сегодня мы имеем более 73% тех, кто вакцинировался, а также порядка 40% тех, кто ревакцинировался. Иммунная прослойка составляет порядка 77%. Люди, которые сделали прививки, намного легче переносят инфекцию, - отметил Василий Голубев.

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