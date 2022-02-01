Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям!» стартовал на Ростовской АЭС

Фото: Ростовская АЭС

На территории расположения Ростовской АЭС стартовал муниципальный этап Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!», организованного информационным Альянсом «Атомные города» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Этап продлится до 16 мая 2022 года.

В этом году школьники смогут принять участие в двух номинациях: «Один в один с Созидателем!» и «Комикс о Созидателе». Номинация «Один в один с Созидателем» - это одна архивная фотография созидателя и одна фотография автора работы, сделанная в стилистике, схожей с фотографией героя. «Комикс о Созидателе» - это серия рисунков с надписями, объединенными сюжетной линией о выбранном герое. Главным героем этих историй должен быть человек, который внес или вносит вклад в развитие атомной отрасли и городов присутствия Госкорпорации «Росатом». Подробная информация о проведении конкурса размещена на его официальном сайте: www.slava-sozidatelyam.ru. В конкурсе могут принимать участие ученики 1-11 классов.

Фото: Ростовская АЭС

- Проект «Слава Созидателям!» - это сохранение памяти о жителях Волгодонска, принимавших активное участие в работе по становлению ядерной отрасли нашей страны, реализация принципов преемственности и солидарности поколений, воспитание наших детей в духе верности Отечеству, уважения старшего поколения, гордости достижениями отечественной атомной отрасли. Ежегодно наш город принимает самое активное участие в этом проекте. За годы его проведения тысячи участников, более 50 победителей! Желаю конкурсантам этого года не отставать от своих предшественников и достойно представить Волгодонск на федеральном этапе. Дерзайте, творите, пишите историю родного города, - призвал юных волгодонцев заместитель директора Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

Оценка творческих работ муниципального этапа завершится 30 июня 2022 года. В течение следующего месяца будет проходить прием работ на федеральный этап. А подведение итогов конкурса состоится 31 августа. Награждение победителей и призеров пройдет до конца года. Победителей конкурса в каждой из номинаций ждут призы.