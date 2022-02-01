Донские парламентарии подготовят правовую основу для сохранения исторического облика Ростова

Председатель ЗС РО Александр Ищенко считает, что депутаты должны предложить Ростову и другим городам «с историей» такие правовые решения, которые позволят им развиваться, сохраняя историческое своеобразие. Фото: пресс-служба ЗС РО

Депутаты предложили ускорить разработку нормативной правовой основы для защиты и восстановления исторической застройки донских городов. Для этого по поручению Председателя областного ЗС Александра Ищенко создадут межведомственную рабочую группу, во главе которой станет председатель профильного комитета по образованию и культуре Светлана Мананкина.

Отметим, что инициатива об ускорении создания правовой основы для подготовки правовой базы исходила от депутатов «ЕР».

Как подчеркнул спикер Заксобрания Александр Ищенко, многие донские города уникальны своей историей, в том числе, - воплощенной в неповторимой архитектуре.

- Только в центре Ростова-на-Дону более 300 зданий, признанных объектами культурного наследия. Но если дома с таким статусом законом защищены, то о сотнях других исторически ценных зданий, создающих притягательный облик городских центров, этого сказать нельзя. Большой проблемой являются уникальные расселенные аварийные многоквартирные дома, снести которые – точно плохое решение. Такой путь не устраивает никого – ни жителей, ни общественников, ни органы муниципальной и областной власти. Законодательное Собрание Ростовской области, опираясь на инициативу «Единой России», намерено найти ключ для исправления ситуации – сохранения и бережного развития исторической городской среды, – прокомментировал депутат.

Александр Ищенко также подчеркнул, что сегодня депутаты должны предложить Ростову-на-Дону и другим городам «с историей» такие правовые решения, которые позволят им развиваться, сохраняя историческое своеобразие и неповторимость.

Светлана Мананкина, в свою очередь, сообщила, что снос исторически ценных зданий – далеко не единственная проблема.

- Тревожит и практика бесконтрольного ремонта старых домов, не обладающих статусом памятников архитектуры. В ходе такого ремонта нередко полностью утрачивается фасадный декор - под слоями плохой штукатурки исчезает уникальный «кирпичный стиль» фасада. Физически здание сохраняется, но теряет то главное, что делает его исторически ценным. Нам как законодателям необходимо предложить эффективные правовые механизмы для сохранения подлинной исторической среды. Такие решения предстоит выработать в открытом диалоге, который мы намерены вести на площадке рабочей группы Законодательного Собрания, – прокомментировала депутат.