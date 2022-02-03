Стала известна дата выхода сериала «The Телки». Фото: ПАО «Ростелеком»

Премьера сериала «The Телки» состоится 24 февраля. Такую информацию озвучили видеосервисы Wink и more.tv. Сериал является оригинальным проектом-адаптацией одноименного романа Сергея Минаева. Главную роль исполняет Милош Бикович. Видеосервисы представили первый тизер сериала.

В сериале режиссер Мария Агранович деконструирует скандальный бестселлер Сергея Минаева о мужчине, который всю жизнь пользовался женщинами ради своей выгоды, но получил по заслугам. Действие перенесено в наши дни, а история из нулевых предстает в виде порочного триллера о женской мести в лучших традициях «Исчезнувшей».

Сильные женские характеры воплощены главными российскими актрисами, среди которых Оксана Акиньшина, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, а также Анна Слю и Изабель Эйдлен. Именно они будут решать судьбу героя, роль которого исполняет еще одна звезда — Милош Бикович.

Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Андрей идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути — ему просто все равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.

Отметим, сериал создан компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии» и войдет в линейки Wink Originals и more originals. Возрастной ценз картины 18+.