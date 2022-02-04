Сотрудники Ростовской АЭС собрали 130 тонн макулатуры и сохранили более 2000 деревьев. Фото: Ростовская АЭС

Более 111 тонн бумаги и 18 тонн картона собрано и отправлено на вторичную переработку в профильные предприятия за три года реализации на Ростовской АЭС программы, направленной на сокращение бумажных отходов и сохранение природных ресурсов. Благодаря ответственному отношению сотрудников атомной станции к окружающей среде и организованному проведению на предприятии Дней макулатуры, за этот период обеспечено вторсырье для производства почти 100 тонн новой бумажной продукции. При этом реализация бумажных отходов принесла предприятию дополнительный доход в размере более 500 тысяч рублей.

- Экологический аспект, как составляющая безопасной эксплуатации энергоблоков, на АЭС относится к числу приоритетных. Это системная работа, результатом которой является безопасная эксплуатация Ростовской атомной станции с момента ее пуска в 2001 году и подтвержденные независимыми экспертами данные об отсутствии негативного влияния АЭС на окружающую среду. Но мы стараемся внедрять экологические привычки во все сферы нашей деятельности. Сбор макулатуры - это показатель экологической культуры, бережного и неравнодушного отношения сотрудников атомной станции к природе. Несмотря на активное внедрение цифровизации во все сферы деятельности человека, потребление бумаги, для производства которой уничтожаются леса, с каждым годом увеличивается. По сути, мы сберегли более 2000 взрослых деревьев от вырубки. Собранная бумага и картон заменит древесину и обретет вторую жизнь в виде упаковок для продуктов и других предметов повседневного спроса, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.

Помимо сбора макулатуры Ростовская АЭС принимает участие в озеленении территории расположения. Только за прошлый, 2021 год волгодонскими атомщиками было высажено 4680 деревьев и кустарников (липа, ель, клен, рябина, сосна, туя, можжевельник, бирючина), 100 кустов роз и 4000 луковиц тюльпанов.

С целью повышения эффективности и совершенствования природоохранной деятельности на Ростовской АЭС функционирует система экологического менеджмента, которая охватывает все производственные процессы.

На территории размещения Ростовской атомной станции ведется постоянный экологический мониторинг, в том числе производственный и независимыми специализированными организациями. Негативных изменений качества окружающей среды за период эксплуатации энергоблоков Ростовской АЭС не выявлено.