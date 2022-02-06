224 новых сотрудника трудоустроились в 2021 году на Ростовскую АЭС. Фото: Ростовская АЭС

На Ростовской АЭС в 2021 году были приняты на работу 224 человека, из них 131 работник в возрасте до 35 лет. Для адаптации персонала на атомной станции реализуется проект «Добро пожаловать». Его главная цель – помощь новым сотрудникам. Куратором проекта выступает отдел развития персонала атомной станции при поддержке отдела социального развития, управления информации и общественных связей и организации молодых атомщиков.

HR-специалисты атомной станции познакомили коллег с техническими характеристиками Ростовской АЭС, корпоративной культурой, социальной политикой и карьерными возможностями. Особое внимание было уделено стратегическим целям и ценностям Росатома, вопросам культуры безопасности и охраны труда на предприятии.

Организаторы тренинга подробно рассказали новым сотрудникам, какие бонусы, социальные программы и меры поддержки существуют на АЭС – это помощь по приобретению жилья, санаторно-курортное лечение и реабилитация, материальная помощь, кадровое развитие, организация досуга и т.п.

Фото: Ростовская АЭС

В 2021 году в числе принятых работников на Ростовскую АЭС пришли 64 молодых специалиста. 78% из них – выпускники Волгодонского инженерно-технического института «НИЯУ МИФИ». Как признались участники тренинга, такой формат знакомства с предприятием и коллективом в первые месяцы трудоустройства очень важен.

Оператор реакторного отделения Ростовской АЭС Алексей Самохин трудится на атомной станции всего месяц. Как и за другими новыми сотрудниками, за ним закреплен наставник. Приглашение работать на АЭС молодой человек получил после успешного прохождения преддипломной практики в реакторном цехе атомной станции. В феврале 2022 года он получит диплом ВИТИ НИЯУ МИФИ по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг».

- Когда ты вливаешься в трудовой процесс огромного предприятия, возникает немало вопросов и трудностей. А благодаря тренингу, они отпадают сами собой. Лично я познакомился с будущими коллегами еще до трудоустройства. Это дружный коллектив, к которому я всегда могу обратиться за помощью. Я доволен своим выбором, поскольку хотел попасть на работу на АЭС, – отметил Алексей Самохин.

Тренинги, направленные на адаптацию новых работников, проводятся на Ростовской АЭС ежемесячно в течение трех лет.