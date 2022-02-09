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Общество9 февраля 2022 7:11

В Ростовской области туман не повлиял на работу аэропорта Платов

Все рейсы сейчас выполняют в штатном режиме
Ангелина СКИБА
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До полудня синоптики еще обещают небольшие осадки. Фото: читатели «КП-Ростов-на-Дону»

До полудня синоптики еще обещают небольшие осадки. Фото: читатели «КП-Ростов-на-Дону»

Сегодня, 9 февраля, утренний туман не повлиял на работу аэропорта Платов в Ростовской области. Такой вывод можно сделать исходя из данных на онлайн-табло.

Все рейсы сейчас выполняются по штатному расписанию, никаких задержек или других сложностей нет.

Утром в отдельных территориях региона был туман, моросил также кратковременный дождь. К 10 часам дымка рассеялась, но день остается все таким же пасмурным. До полудня синоптики еще обещают небольшие осадки в донской столице, возможно, непогода коснется и Платова.

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