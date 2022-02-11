В Ростове коллекторов оштрафовали за частые звонки мужчине

Судебные приставы помогли разобраться с навязчивыми коллекторами Фото: Артем КИЛЬКИН

В службу судебных приставов обратился житель Ростова, сообщает ведомство. Мужчина рассказал, что его буквально атакуют коллекторы. При этом он звонил даже в агентство и просил убрать его номер из базы обзвона. Однако телефон так и остался в списке, а звонки от коллекторов стали еще чаще.

Так, по несколько раз в день мужчине поступали звонки с разных номеров.

После обращения приставы провели проверку. Выяснилось, что, кроме частоты звонков, были и другие нарушения. Так, коллекторы беспокоили ростовчанина с «плавающих» номеров, не зарегистрированных на организацию.

- Таким образом, гражданина вводили в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненных им обязательств, - прокомментировали в управлении федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

В результате на коллекторское агентство был составлен административный протокол, а суд вынес решение оштрафовать организацию на 60 тысяч рублей.

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