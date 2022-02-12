Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 февраля 2022 11:39

В Ростовской области поезд сбил 13-летнюю девочку

С тяжелыми травмами ребенка доставили в больницу
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Почему девочка находилась на железнодорожных путях, пока неизвестно.

Почему девочка находилась на железнодорожных путях, пока неизвестно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В станице Тацинской Ростовской области локомотив сбил 13-летнюю школьницу. Происшествие случилось 9 февраля, пишет 1rnd.ru.

Машинист рассказал, что около 15 часов заметил фигуру человека, который шел по путям. Он применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Позже выяснилось, что пешеход — ребенок.

Девочку доставили в ЦРБ Тацинского района. Пострадавшую планировали транспортировать в Ростов, но ее состояние было слишком тяжелым. В итоге на помощь медики Ростовской областной детской больницы прибыли на помощь местным медикам.

Пока неизвестно, что стало причиной происшествия. В настоящее время подробности устанавливают правоохранители.