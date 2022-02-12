В Ростовской области поезд сбил 13-летнюю девочку

Почему девочка находилась на железнодорожных путях, пока неизвестно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В станице Тацинской Ростовской области локомотив сбил 13-летнюю школьницу. Происшествие случилось 9 февраля, пишет 1rnd.ru.

Машинист рассказал, что около 15 часов заметил фигуру человека, который шел по путям. Он применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Позже выяснилось, что пешеход — ребенок.

Девочку доставили в ЦРБ Тацинского района. Пострадавшую планировали транспортировать в Ростов, но ее состояние было слишком тяжелым. В итоге на помощь медики Ростовской областной детской больницы прибыли на помощь местным медикам.

Пока неизвестно, что стало причиной происшествия. В настоящее время подробности устанавливают правоохранители.