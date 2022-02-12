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Общество12 февраля 2022 14:52

В Ростовской области начали взимать комиссию при оплате газа

Тариф устанавливают организации, принимающие и перечисляющие оплату
Михаил СТРИЖЕВ
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В большинстве случаев тариф составляет 1%.

В большинстве случаев тариф составляет 1%.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области начали взимать комиссию при оплате услуги газоснабжения. В «Газпром межрегионгаз» объяснили, с чем это связано и как перечислить средства без потери средств.

В «Газпроме» сообщили, что большинство обращений жителей касаются комиссии. По данным компании, бремя комиссионного вознаграждения переложили на абонентов на основании постановления правительства и федеральной антимонопольной службы. Тариф устанавливают организации, которые принимают оплату и перечисляют ее за услуги газоснабжения.

Однако перечислить средства можно и без комиссии: безналично в кассах территориальных участков, а также через личный кабинет абонента с помощью QR-кода на квитанции.