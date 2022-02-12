В начале новой недели в Ростовской области резко похолодает до -13

Осадков в области не ожидается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале новой недели в Ростовской области ожидается похолодание. Публикуем подробный прогноз ростовского гидрометцентра.

Понедельник и вторник пройдут без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица. 14 февраля температура воздуха ночью составит -3 — -8 градусов, при прояснениях — до -13. Днем столбик термометра будет показывать -1 — -4 градуса, по югу — до +6 градусов. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. 15 февраля на термометре будет -2 — -7 градусов, при прояснениях — до -13. Днем может потеплеть до +6 градусов. Усиления ветра не ожидается.

В Ростове осадков также не предвидится. 14 февраля температура воздуха ночью будет составлять от -3 до -5 градусов, днем — +3 — +5 градусов. 15 февраля в ночное время прогнозируется -3 — -5 градусов, днем — +4 — +6 градусов.