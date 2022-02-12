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Общество12 февраля 2022 18:02

В Ростовской области танки застряли в грязи во время учений

Для решения проблемы пришлось подключать экскаватор
Михаил СТРИЖЕВ
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Проезду помешала грязь вдоль трассы.

Проезду помешала грязь вдоль трассы.

Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской области танки застряли в грязи вдоль трассы М-4 «Дон». Об инциденте, произошедшем во время учений, рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, колонна направлялась из Кадамовского полигона в сторону Неклиновского района. Однако на пути машины встретили препятствие.

— Российская землица беспощадна ко всем. Танки увязли в грязи вдоль трассы, — написал автор поста.

По его словам, чтобы транспорт проехал, пришлось подключать экскаватор. Сколько в итоге продолжались работы, не уточняется.