В Ростовской области танки застряли в грязи во время учений

Проезду помешала грязь вдоль трассы.
Фото: Ирина ПОТЕРЯ
В Ростовской области танки застряли в грязи вдоль трассы М-4 «Дон». Об инциденте, произошедшем во время учений, рассказали очевидцы в соцсетях.
По словам очевидцев, колонна направлялась из Кадамовского полигона в сторону Неклиновского района. Однако на пути машины встретили препятствие.
— Российская землица беспощадна ко всем. Танки увязли в грязи вдоль трассы, — написал автор поста.
По его словам, чтобы транспорт проехал, пришлось подключать экскаватор. Сколько в итоге продолжались работы, не уточняется.