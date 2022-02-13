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Происшествия13 февраля 2022 7:33

В Ростовской области произошла авария в шахтуправлении «Обуховская»

К расследованию инцидента приступил Ростехнадзор
Михаил СТРИЖЕВ
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В результате инцидента никто не пострадал.

В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области произошла авария на объекте «Шахтуправление «Обуховская». Об этом сообщает Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.

Инцидент случился еще 8 февраля, но известно о нем стало только на днях. По данным Ростехнадзора, на угольной обогатительной фабрике произошло обрушение конструкции моста. Речь идет о мосте № 6, по которому уголь транспортируется из здания сушки в закрытый склад. В результате аварии никто не пострадал.

— Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия для расследования технических причин аварии, — прокомментировали в ведомстве.