В Ростовской области произошла авария в шахтуправлении «Обуховская»

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области произошла авария на объекте «Шахтуправление «Обуховская». Об этом сообщает Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.

Инцидент случился еще 8 февраля, но известно о нем стало только на днях. По данным Ростехнадзора, на угольной обогатительной фабрике произошло обрушение конструкции моста. Речь идет о мосте № 6, по которому уголь транспортируется из здания сушки в закрытый склад. В результате аварии никто не пострадал.

— Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия для расследования технических причин аварии, — прокомментировали в ведомстве.