В Ростовской области продают бункер для спасения в чрезвычайной ситуации

У бункера есть тоннели "для отступления". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области продают бункер для спасения при чрезвычайной ситуации. Предложение появилось на одном из сервисов для размещения объявлений.

Бункер представляет из себя подземное сооружение под гаражом. Убежище рассчитано на двух жильцов, площадь — шесть квадратных метров, высота — два метра. По словам продавца, здесь есть все для выживания: санузел, подземный интернет, газ, индукционная плита, освещение, даже мангал и климат-контроль. Кроме того, есть тоннель «для отступления», в котором расставлены ловушки для «преследователей».

— Все для выживания в чрезвычайной ситуации. Хватил на пару лет. Если бы я жил в квартире или доме, при возникновении ЧС выжить было бы намного сложнее, — написал автор объявления.

За убежище он просит 35 миллионов. Продавец также готов сдать бункер в аренду — за 15 миллионов за полгода.