В ЮВО прокомментировали информацию о стягивании в Ростовскую область военных с Урала и Дальнего Востока

В Ростовской области проходят тактические учения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Южном военном округе прокомментировали информацию о стягивании войск в Ростовскую область. Ранее СМИ сообщали о прибытии военных с Урала и Дальнего Востока.

— Мы не отслеживаем движение войск других военных округов, — сообщили в ЮВО.

Представитель ЮВО также высказался по поводу информации о том, что в области стали замечать больше военных на ж/д станциях. По его словам, информация не соответствует действительности.

Собеседник отметил, что сейчас в Ростовской области ротные тактические учения. В это время они проходят во всех военных округах.