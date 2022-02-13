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Общество13 февраля 2022 10:52

В ЮВО прокомментировали информацию о стягивании в Ростовскую область военных с Урала и Дальнего Востока

В донском регионе продолжаются ротные тактические учения
Михаил СТРИЖЕВ
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В Ростовской области проходят тактические учения.

В Ростовской области проходят тактические учения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Южном военном округе прокомментировали информацию о стягивании войск в Ростовскую область. Ранее СМИ сообщали о прибытии военных с Урала и Дальнего Востока.

— Мы не отслеживаем движение войск других военных округов, — сообщили в ЮВО.

Представитель ЮВО также высказался по поводу информации о том, что в области стали замечать больше военных на ж/д станциях. По его словам, информация не соответствует действительности.

Собеседник отметил, что сейчас в Ростовской области ротные тактические учения. В это время они проходят во всех военных округах.