Ростовская область поставила очередной рекорд по числу зараженных ковидом

Заболеваемость продолжает расти. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ростовская область поставила очередной рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом. Ранее таких темпов в донском регионе не наблюдалось.

По данным статистики заболевших «Яндекса», почти весь январь суточный прирост не превышал тысячи зараженных. В конце месяца число заболевших начало стремительно расти. С начала февраля число заболевших в сутки не опускается ниже 2,8 тысячи человек. За последнюю неделю показатель изменился с 3 213 (7 февраля) до 4 474 зараженных за сутки (13 февраля).

Напомним, общее число зараженных с начала пандемии составляет 262 876. За все это время выздоровели 197 779 жителей области, скончались 10164.

Ранее из-за большой нагрузки на поликлиники в Ростовской области ввели возможность дистанционного оформления больничного. Из-за вспышки омикрона в БСМП начнут принимать выпускников РостГМУ, не окончивших ординатуру.