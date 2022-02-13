Территорию Ростовского музыкального театра отремонтируют за полмиллиарда

Работы начнутся в апреле 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ремонт территории Ростовского музыкального театра планируют потратить 571 миллион рублей. Информация о соответствующем тендере опубликована на портале госзакупок.

Согласно документам, исполнителю работ предстоит озеленить территорию, установить систему автоматического полива. Нужно также отремонтировать расположенные на территории подземную стоянку, стилобат и наружное освещение.

Ремонт должен начаться в апреле 2022 года и продлиться до декабря 2024 года.