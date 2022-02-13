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Общество13 февраля 2022 17:33

Территорию Ростовского музыкального театра отремонтируют за полмиллиарда

Работы продлятся до декабря 2024 года
Михаил СТРИЖЕВ
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Работы начнутся в апреле 2022 года.

Работы начнутся в апреле 2022 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ремонт территории Ростовского музыкального театра планируют потратить 571 миллион рублей. Информация о соответствующем тендере опубликована на портале госзакупок.

Согласно документам, исполнителю работ предстоит озеленить территорию, установить систему автоматического полива. Нужно также отремонтировать расположенные на территории подземную стоянку, стилобат и наружное освещение.

Ремонт должен начаться в апреле 2022 года и продлиться до декабря 2024 года.