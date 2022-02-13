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Происшествия13 февраля 2022 18:57

В Ростове водитель насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе

ДТП произошло в западном микрорайоне
Михаил СТРИЖЕВ
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Медики не успели помочь пострадавшему.

Медики не успели помочь пострадавшему.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону пенсионер попал под колеса легковушки. ДТП произошло на улице Малиновского вечером 13 февраля.

По данным источника, 61-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на него наехала легковой автомобиль. Очевидцы сразу вызвали «скорую помощь». Пенсионер скончался до приезда медиков.

Напомним, 13 февраля произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Как сообщили в донской Госавтоинспекции, на трассе Новошахтинск — Гуково столкнулись «ВАЗ 21099» и «ВАЗ 2114». По предварительным данным, «девяносто девятая» выехала на встречную полосу.