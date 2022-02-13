Безналичную оплату введут на межмуниципальных маршрутах Ростова

Ряд городов области начали использовать транспортные карты в тестовом режиме. Фото: Мария ЛЕНЦ

Общественный транспорт Ростовской агломерации переведут на безналичную систему оплаты до 2024 года. Внедрение транспортных карт в городах и на межмуниципальных маршрутах обсудили в региональном министерстве транспорта.

В ближайшее время оплата транспортными картами появится на межмуниципальных маршрутах, соединяющих города Ростов-на-Дону и Батайск. Продолжается реализация пилотного проекта по внедрению транспортных карт в Батайске, Сальске и Таганроге. В будущем опыт этих городах планируют использовать и других населенных пунктах.

— Мы максимально заинтересованы в том, чтобы как можно больше муниципальных образований переходили на безналичную оплату за проезд в общественном транспорте. В перспективе мы видим единого оператора и единую транспортную карту, — сообщил заместитель министра транспорта Дмитрий Беликов.