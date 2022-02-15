Любые модели смартфонов теперь можно купить по подписке, выплачивая 60% от их стоимости

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Клиенты МегаФона теперь могут ежегодно обновлять гаджеты, выплачивая только 60% от их стоимости. Оператор запустил программу подписки на смартфоны во всех регионах страны. Финансовым партнером в проекте стал Тинькофф Кредит Брокер. Подписка позволяет приобрести любые модели смартфонов Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, Vivo, ZTE.

Оплачивается смартфон ежемесячно. В этот платеж уже включена абонентская плата за услуги связи. Оформить подписку можно на 15 или 20 месяцев. Через год после покупки становится доступной программа trade in, по которой гаджет можно сдать оператору и оформить подписку на новое устройство со скидкой до 40%. Если желания менять смартфон не возникнет, то нужно будет просто выплатить его стоимость до окончания срока подписки.

Никаких переплат и скрытых расходов в стоимость подписки не включается. Так, Apple iPhone 13 Pro 256 Гб можно приобрести за 5890 в месяц при сроке подписки в 20 месяцев.

- Эта услуга рассчитана на любителей технологий, которые предпочитают пользоваться самыми современными смартфонами и выбирают самые выгодные условия. Пилотный проект, запущенный в Москве в конце прошлого года, показал, что эта услуга очень востребована. Поэтому было решено предоставить возможности подписки жителям всех регионов страны, — прокомментировал генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

- Многие покупатели хотят первыми протестировать новый гаджет, а выходят новинки практически каждый месяц. Финансовый сервис от Тинькофф Кредит Брокера позволит таким покупателям менять смартфоны чаще, даже если на момент покупки у них не хватает средств, - отметил директор по продажам Тинькофф Кредит Брокер Максим Иванов.

Для оформления услуги можно обратиться в любой салон МегаФона. При этом нужно будет подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана.