Долгосрочная аренда автомобиля с ВТБ стала более выгодной Фото: Андрей МИРЕЙКО

ВТБ сделал более выгодными условия долгосрочной аренды автомобиля по подписке. Увеличен максимальный срок аренды - с двух до трех лет. Минимальный срок подписки по-прежнему составляет полгода. Также снижена стоимость аренды для автомобилей десяти крупнейших брендов. В зависимости от модели и срока подписки снижение составит от 3% до 50%.

Снижен и размер ежемесячного платежа. Ранее он составлял 29 тыс. рублей, теперь оформить долгосрочную аренду нового автомобиля с полным комплексом услуг в ВТБ можно от 21 тыс. рублей в месяц.

Подать заявку на подписку теперь можно не только на сайте ВТБ, но и в мобильном приложении ВТБ Онлайн.

- В условиях постоянного роста цен и дефицита транспорта у дилеров подписка становится все более выгодной альтернативой. Она предоставляет возможность пользоваться новым транспортным средством без его приобретения. По нашей оценке, при регулярном использовании машины долгосрочная аренда на 10% экономичнее, чем покупка, и на 40% — чем каршеринг. При этом парк ВТБ включает 200 машин, - прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев.

Долгосрочная аренда предоставляет возможность пользоваться автомобилем как собственным транспортным средством, не покупая его. Клиент получает новую машину на гарантии в выбранной комплектации, а также все необходимые сопутствующие услуги: регистрацию в ГИБДД, техобслуживание, страховку ОСАГО и КАСКО, уплату транспортного налога, круглосуточную помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замену расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение.

Аренда автомобиля доступна с минимальным набором документов – понадобятся только паспорт и водительское удостоверение. Оформить подписку может любой клиент, достигший 21 года, стаж вождения неважен. Предусмотрен обеспечительный платеж в размере 20 тыс. рублей, который возвращается в конце срока аренды.

Группа ВТБ запустила подписку на автомобили в ноябре 2021 года. На данный момент сервис доступен в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.

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