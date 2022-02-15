Более 809 млн рублей направлено Ростовской АЭС на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 2021 году

Фото: Ростовская АЭС

На Ростовской АЭС подведены итоги деятельности по обеспечению экологической безопасности предприятия за 2021 год. Затраты на выполнение комплекса природоохранных мероприятий составили 809,3 млн рублей, что превышает аналогичный показатель 2020 года на 23%.

Текущие расходы на проведение экологического контроля производственной деятельности и реализацию мероприятий, направленных на рациональное использование и восполнение природных ресурсов составили 569 млн рублей. В частности, средства направлены на воспроизводство и выпуск молоди рыбы в Цимлянское водохранилище, очистку и защиту от «цветения» водоема, ремонт и обслуживание специализированного оборудования и объектов.

- Вопросы экологии, минимизации влияния производства на окружающую среду и сохранения природы для будущих поколений в системе обеспечения безопасной и надежной эксплуатации энергоблоков атомной станции находится в числе приоритетных. Это касается и текущей деятельности, и перспективных проектов. В 2021 году в виде инвестиций на охрану атмосферного воздуха направлено 240,3 млн рублей. На эти средства проведена модернизация системы радиационного контроля, установлено новое оборудование на энергоблоке №1, - отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

На Ростовской АЭС действуют три сертифицированные системы менеджмента (экологического, профессиональной безопасности и здоровья, менеджмента качества), охватывающие все производственные процессы. Проведенные в 2021 году аудиты подтвердили соответствие каждой из них установленным международным стандартам.

На территории размещения Ростовской атомной станции ведется постоянный экологический мониторинг, в том числе производственный и независимыми специализированными организациями. Негативных изменений качества окружающей среды в 2021 году и за весь период эксплуатации энергоблоков Ростовской АЭС не выявлено.