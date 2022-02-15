Донские ученые объяснили феномен ложной коллективной памяти посредством математических методов

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Ученые Донского государственного технического университета при изучении синдрома Манделы пришли к выводу о том, что проявления этого синдрома не случайны. Это наблюдение, подтвержденное математическими вычислениями, позволяет предположить, что существует некий фактор, ответственный за проявления феномена ложной коллективной памяти, которая вовсе не имеет отношения к спекуляциям психологов, социологов и СМИ.

В современной науке есть масса исследований, посвященных синдрому Манделы, но все они изучают качественные характеристики, связанные с этим феноменом – способностью человеческого сообщества фиксировать в коллективной памяти то, чего на самом деле не было.

Название феномена происходит от имени политического деятеля ЮАР, борца с апартеидом Нельсона Манделы. Первое упоминание о синдроме Манделы появилось в сети Интернет в 2013 году (см. справку).

– Сегодня задокументировано огромное количество ложных воспоминаний в самых разных областях знаний: истории, географии, биологии, искусстве, религии, политике. Обсуждается около сотни таких эпизодов, – рассказала доцент кафедры прикладной математики ДГТУ Ирина Гусева. – К примеру, строки «Сижу за решеткой в темнице сырой…» большинство респондентов приписывает перу Михаила Лермонтова, в то время как их автором является Александр Пушкин. У Лермонтова есть стихотворение с похожей первой строкой. Другой пример. Многие из тех, кто окончил школу во второй половине ХХ века, отчетливо помнят, что на географических картах на Северном полюсе была нарисована полярная шапка, на современных картах ее нет. Этот феномен также можно отнести к синдрому ложной коллективной памяти.

Доцент кафедры прикладной математики Игорь Баранов и его коллега Ирина Гусева изучили многотысячные базы опросов, исследующих феномен ложной памяти, и установили, что вероятность случайных совпадений в ответах, содержащих ложные воспоминания, ничтожно мала. Что указывает на существование неизвестного объективного фактора, согласующего результаты таких опросов.

По словам Игоря Баранова, обдумывая подобные казусы ложной коллективной памяти, он пришел к выводу, что этот феномен можно и нужно исследовать посредством математических инструментов на основании данных, содержащих результаты опросов людей о различных исторических фактах. Цель исследования, проведенного учеными, – сформулировать математическое доказательство существования эффекта Манделы, а также провести количественные оценки явления.

– В сети Интернет есть сайты с большим объемом данных по русскоязычным эпизодам эффекта Манделы, они содержат порядка 50 000 респондентов. Вопросы там общие, ответ – да/нет. По англоязычным объем данных поменьше – около 8 000 опрошенных. С помощью методов статистики мы провели подсчет, определили, настолько велика вероятность совпадений, - говорит ученый.

Вывод, к которому пришли математики ДГТУ, свидетельствует о том, что имеется некий фактор, который согласует результаты независимых друг от друга вопросов, но причины возникновения этого фактора неизвестны. Одно из объяснений феномена – подгонка вопросов – вопросы подбираются и группируются специальным образом. Но, глядя на вопросы, такая трактовка не кажется правдоподобной.

Другая возможная причина, которую также рассматривают современные ученые, – различного рода психические патологии и свойства самой человеческой памяти. У многих психологов есть работы, посвященные феномену Манделы, но они имеют скорее не количественный, а качественный характер.

– Человеческая память безусловно искажает воспоминания – они трансформируются в ложные, какие-то фразы выпадают, их заменяют другие. Однако весьма странно, что искажения столь больших групп разных людей могут быть настолько хорошо согласованы друг с другом с точностью до деталей, – отметили авторы, - впрочем, лучше спросить об этом психологов, - рассказали ученые ДГТУ.

К слову, в 2013 году большое количество людей в Интернете внезапно начало обсуждать смерть политического и государственного деятеля Нельсона Манделы. Люди были убеждены, что политик скончался в тюрьме в 1980-х годах. Кроме того, они даже могли вспомнить выпуски новостей с сообщениями о смерти Нельсона Манделы. На самом же деле политик был освобожден в 1990 году, занимал должность первого президента ЮАР и скончался в 2013 году.