ВТБ выпустит субординированные облигации для квалифицированных инвесторов

С 17 февраля 2022 года стартует размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ. Они будут распространяться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Инвесторам предлагается выпуск с плавающей ставкой и ограничением по минимальному размеру ставки купона. Номинальная стоимость одной облигации – 10 млн рублей. Размещение бумаг будет осуществляться на Московской бирже и продлится до 18 марта 2022 года включительно.

Основное преимущество выпуска – привязка ставки купона к текущему размеру ключевой ставки Банка России. При этом установлен порог (Floor), ограничивающий минимальное значение купонной ставки при снижении уровня ключевой ставки. Также увеличена до четырех раз в год частота выплаты купонов, что позволит инвесторам получать повышенный доход от реинвестирования.

- Сегодня субординированные облигации – это один из основных источников привлечения капитала для банка. В 2021 году мы разместили несколько выпусков субординированных облигаций, включив 220 млрд рублей в состав капитала. Видя большой интерес со стороны инвесторов к данному инструменту, мы первыми на рынке предлагаем выпуск с уникальными параметрами, которые позволят нашим инвесторам сохранить высокий уровень доходности при цикле снижения ключевой ставки Банка России в будущем, – отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Ставка первого купона составит 13% годовых (эквивалент доходности 13,65% годовых), со второго по шестой купоны – КС+3,75% годовых, но не ниже уровня ставки первого купона.

- В этом году мы предлагаем инвесторам еще более выгодные условия продукта, которые защищают от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры. Ставка от 13% годовых сейчас значительно выше и средней доходности по депозитам, и многих консервативных инвестиционных стратегий. Не сомневаемся, что спрос на новый выпуск снова превысит наши ожидания, и ВТБ укрепит статус лидера на рынке субординированных облигаций, – заявил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия».

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