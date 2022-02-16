Телефонные мошенники придумали новую схему обмана по финансовым операциям

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В ВТБ зафиксировали новый вид телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Злоумышленники пытаются выявить сведения о финансовом состоянии пользователя для последующих атак под видом предупреждения о подозрительных операциях.

По данным экспертов ВТБ по кибербезопасности, мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, и все средства клиента заблокированы на вымышленном «едином лицевом счете в ЦБ». Воспользоваться ими нельзя, пока не будет проведена разблокировка.

Основная цель мошенников в этой схеме – аккуратно определить платежеспособность пользователя. Они уточняют данные об открытых банковских продуктах и участии в зарплатном проекте. В дальнейшем эта информация может использоваться при получении доступа в мобильный банк, оформлении кредита сразу в нескольких банках и выводе средств на подставные счета.

- Вся схема выстроена очень аккуратно, чтобы «усыпить» внимание клиента. При этом случайно озвученная персональная информация может сработать против вас лишь через некоторое время, когда вы, возможно, даже забудете о состоявшемся разговоре. Поэтому мы призываем не терять бдительность и помнить, что никаких «единых лицевых счетов в Центральном Банке» у граждан нет и быть не может, – комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ. Как отметил топ-менеджер ВТБ, клиенты российских банков нуждаются в дополнительной защите, и сотовые операторы должны вовремя блокировать звонки мошенников. Но пока это обеспечивается на недостаточно высоком уровне. Только за декабрь ВТБ получил более 370 тысяч обращений от клиентов по подозрительным телефонным звонкам.

Технологии защиты клиентов в ВТБ постоянно улучшаются. За 2021 год было отражено более 1,35 млн атак мошенников, и свыше 77 тыс. клиентов смогли сохранить свои средства.