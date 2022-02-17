«Гуманитарные науки охватывают более широкие сферы человеческой деятельности, чем принято думать»: ЮФУ приглашает ростовчан на «Филологические вторники»

Марина Ларионова читает лекцию о праздновании Масленицы. Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

Следующая встреча будет посвящена поэту и писателю Борису Пастернаку. 22 февраля в 17:00доцент кафедры теории и истории мировой литературы Оксана Мирошниченко прочитает лекцию о поэте и писателе Борисе Пастернаке. Ссылка на регистрацию.

«Филологические вторники» - проект, который реализуется в Ростове уже девять лет. По традиции встречи любителей литературы проходят по вторникам два раза в месяц.

Кстати, новый сезон «Филологических вторников» открылся в декабре. Первая лекция была посвящена творчеству Николая Некрасова. А еще одна была приуроченная к 220-летию Владимира Даля.

«В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТСЯ РОСТ ИНТЕРЕСА К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ»

- Гуманитарные науки охватывают более широкие сферы человеческой деятельности, чем принято думать, и мы рады говорить со всеми желающими о современных проблемах литературоведения, лингвистики, преподавания языка и литературы, перевода, антропологии, фольклористики, - говорит Андрей Рослый, доцент кафедры отечественной литературы ЮФУ.

Кстати, на этой неделе, 15 февраля, все желающие могли послушать филологическую лекцию о праздновании Масленицы.

- Дух Масленицы неистребим. По сей день в любом детском саду и в любой школе устраивают масленичные игры. К тому же в последние десятилетия отмечается рост интереса к народной культуре. К слову, прошлую мою лекцию об особенностях Святок посмотрели более трех тысяч человек, - отмечает лектор Марина Ларионова.

ЧТО ПОСЛУШАТЬ

Следующая встреча будет посвящена поэту и писателю Борису Пастернаку. Ее прочитает доцент кафедры теории и истории мировой литературы Оксана Мирошниченко. Узнать новое о поэте можно будет онлайн.

А через вторник, 15 марта, - по теме «Он пугает, а мне не страшно» (Л. Толстой), или как устрашал современников Леонид Андреев».

Для любителей Дон Жуана в последний вторник марта пройдет интереснейшая лекция «Дон Жуан под натиском XX столетия: о тяготах жизни одного героя».

К слову, цикл открытых лекций о русской литературе и русском языке проходит в «Шолохов-центре». Однако все желающие могут послушать их в онлайн-формате.

Анонсы мероприятий и запись трансляций будут публиковаться на сайте структурного подразделения и в официальной группе ИФЖиМКК ЮФУ в ВКонтакте.