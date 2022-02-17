Донские парламентарии нацелены на сохранение и бережное развитие исторического архитектурного наследия городов

Депутат Заксобрания Светлана Мананкина возглавила рабочую группу, которая займется разработкой нормативной правовой основы для защиты и восстановления исторической городской застройки. Фото: пресс-служба ЗС РО

Вопрос о совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере сохранения историко-культурной среды и восстановления объектов культурного наследия обсудили депутаты донского парламента в рамках заседания фракции «ЕР» в ЗС Ростовской области.

Партия выступила инициатором ускоренной разработки нормативной правовой основы для защиты и восстановления исторической городской застройки.

Для решения этой задачи по поручению Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко создается межведомственная рабочая группа, которую возглавила председатель профильного комитета по образованию и культуре Светлана Мананкина.

Александр Ищенко отметил, что эта работа важна не только для Ростова, но и для Таганрога, Новочеркасска. Азова и других городов, в архитектурном облике которых есть объекты культурного наследия.

- Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, опираясь на инициативу «Единой России», намерены найти ключ к исправлению ситуации – сохранению и бережному развитию исторической городской среды, - прокомментировал Александр Ищенко.

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