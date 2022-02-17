Квартиры переболевших коронавирусом бесплатно дезинфицируют в Ростовской области

Специалисты будут в белых комбинезонах, перчатках и респираторах. Фото: сайт правительства РО.
В Ростовской области переболевшие коронавирусом или туберкулезом теперь могут бесплатно дезинфицировать свои квартиры. Об этом сообщает сайт донского правительства со ссылкой на главу регионального Минздрава Юрия Кобзева.
- Дезинфекция жилых помещений проводится бесплатно, если человек был госпитализирован в стационарные отделения ковидных госпиталей, или после выздоровления заболевшего, при его амбулаторном лечении на дому, - пояснил Юрий Кобзев.
Заявки формируют в районных поликлиниках. После этого сотрудники дезинфекционной станции проводят обзвон людей и получают согласие на обработку. «Сотрудник регистратуры должен назвать конкретные фамилии дезинфекторов, которые будут направлены», говорится на сайте правительства.
Специалисты приедут в защитной спецодежде: в белых комбинезонах, перчатках, респираторах и в защитных очках. На нагрудном бейдже будут ФИО и фотография. У работников также должны быть при себе служебные удостоверения.
АЛЛО!
Позвонить в станцию дезинфекции можно по номеру 8(863) 310-97-86 с 8 до 18 часов
Звонить жителям Дона от организации могут по телефонам: 8 (863) 278-39-34, 277-41-32, 310-97-86