Квартиры переболевших коронавирусом бесплатно дезинфицируют в Ростовской области

Специалисты будут в белых комбинезонах, перчатках и респираторах. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области переболевшие коронавирусом или туберкулезом теперь могут бесплатно дезинфицировать свои квартиры. Об этом сообщает сайт донского правительства со ссылкой на главу регионального Минздрава Юрия Кобзева.

- Дезинфекция жилых помещений проводится бесплатно, если человек был госпитализирован в стационарные отделения ковидных госпиталей, или после выздоровления заболевшего, при его амбулаторном лечении на дому, - пояснил Юрий Кобзев.

Заявки формируют в районных поликлиниках. После этого сотрудники дезинфекционной станции проводят обзвон людей и получают согласие на обработку. «Сотрудник регистратуры должен назвать конкретные фамилии дезинфекторов, которые будут направлены», говорится на сайте правительства.

Специалисты приедут в защитной спецодежде: в белых комбинезонах, перчатках, респираторах и в защитных очках. На нагрудном бейдже будут ФИО и фотография. У работников также должны быть при себе служебные удостоверения.

АЛЛО!

Позвонить в станцию дезинфекции можно по номеру 8(863) 310-97-86 с 8 до 18 часов

Звонить жителям Дона от организации могут по телефонам: 8 (863) 278-39-34, 277-41-32, 310-97-86