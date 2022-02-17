Стал известен лучший инвестбанк в Центральной и Восточной Европе Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВТБ Капитал признан лучшим инвестиционным банком 2022 года в Центральной и Восточной Европе по версии журнала Global Finance. Ежегодный рейтинг учитывает сделки, анонсированные или совершенные в пролом году.

Так, в 2021 ВТБ Капитал участвовал во всех сделках IPO российских компаний, а на рынке долгового капитала организовал более 120 размещений на российском и международных рынках, пять из которых - зеленые и социальные облигации общим объемом 137 млрд рублей.

Отметим, что победителей рейтинга ежегодно отбирают на основе следующих критериев: количество и объем совершенных сделок, регионы присутствия, доля рынка, консалтинг и обслуживание клиентов, инновационность, гибкость при работе на рынках капитала, репутация на рынке.

Журнал Global Finance выходит в США с 1987 года. В настоящее время он распространяется более чем в 190 странах, общий тираж составляет свыше 50 тысяч экземпляров. Целевая аудитория издании - топ-менеджеры и финансовые директоры международных компаний и финансовых учреждений, отвечающие за инвестиционные и стратегические решения.

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