Дожди и мокрый снег ожидаются в Ростовской области 18 февраля

На севере региона обещают +5 днем и 0 градусов вечером
Фото: Мария ЛЕНЦ
В отдельных районах Ростовской области в течение дня 18 февраля ожидаются дожди, а ночью возможны небольшие осадки с мокрым снегом и гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр.
Так, например, в Ростове-на-Дону дневная температура воздуха сегодня должна составить около +8 градусов, в темное время суток прогнозируют +1. Ветер сначала будет южным, а потом сменится на западный.
На севере региона обещают +5 днем и 0 градусов вечером. Также возможен мокрый снег. Такая погода будет в Казанской и Боковской.
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