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Общество18 февраля 2022 6:36

Дожди и мокрый снег ожидаются в Ростовской области 18 февраля

В Ростове днем будет +8 градусов, ночью обещают +1
Ангелина СКИБА
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На севере региона обещают +5 днем и 0 градусов вечером

На севере региона обещают +5 днем и 0 градусов вечером

Фото: Мария ЛЕНЦ

В отдельных районах Ростовской области в течение дня 18 февраля ожидаются дожди, а ночью возможны небольшие осадки с мокрым снегом и гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

Так, например, в Ростове-на-Дону дневная температура воздуха сегодня должна составить около +8 градусов, в темное время суток прогнозируют +1. Ветер сначала будет южным, а потом сменится на западный.

На севере региона обещают +5 днем и 0 градусов вечером. Также возможен мокрый снег. Такая погода будет в Казанской и Боковской.

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