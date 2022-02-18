Дожди и мокрый снег ожидаются в Ростовской области 18 февраля

На севере региона обещают +5 днем и 0 градусов вечером Фото: Мария ЛЕНЦ

В отдельных районах Ростовской области в течение дня 18 февраля ожидаются дожди, а ночью возможны небольшие осадки с мокрым снегом и гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

Так, например, в Ростове-на-Дону дневная температура воздуха сегодня должна составить около +8 градусов, в темное время суток прогнозируют +1. Ветер сначала будет южным, а потом сменится на западный.

На севере региона обещают +5 днем и 0 градусов вечером. Также возможен мокрый снег. Такая погода будет в Казанской и Боковской.

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