Главный полицейский Ростова рассказал, как отвечает телефонным мошенникам

Главному полицейскому Ростова тоже звонят телефонные мошенники Фото: Артур СЕЛИМОВ

Первое интервью, и сразу в «Комсомолке». Начальник Управления МВД по Ростову Сергей Шпак рассказал о специфике преступлений в разных районах города, цифровых преступлениях, изменениях в работе полицейских за последние годы и многом другом.

Сергей Валерьевич признается, что наше издание знает и уважает за профессионализм и умение слышать героев публикаций. А для радио — слышать, это вообще первое дело.

Для разговора выбрали формат интервью-знакомство. Сергей Шпак рассказал о том, почему пришел на работу в органы, вспомнил, как приходилось работать в лихие девяностые и начале нулевых, а когда ведущие попросили его вспомнить интересное дело тех лет, рассказал о ростовском «Человеке-пауке». Необычный в то время грабитель квартир проникал в форточки, спускаясь с крыш многоэтажных домов, а покидал квартиры, спокойно открыв дверь изнутри.

Главный ростовский полицейский также рассказал в эфире о новом виде преступлений последних лет — цифровом и дал слушателям несколько советов, как не попадаться на удочку мошенников.

- Мне и самому звонят и пытаются «спасти» мои деньги, — признался в эфире Сергей Шпак. - Но я знаю, как с такими людьми разговаривать.

Также Сергей Валерьевич рассказал о специфике преступлений в разных районах города, «оправдал» Чкаловский и призвал слушателей доверять полиции, а не бояться людей в погонах.

Все подробности слушайте сегодня, 18 февраля, в 17:03 в эфире Радио «Комсомольская правда» на волне 89,8 FM.

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