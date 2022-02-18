Депутат Лидия Новосельцева: комплексная социализация - приоритет проекта "Старшее поколение". Фото: Оксана Круглова

16 февраля на площадке региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева состоялся круглый стол "Социализация пенсионеров и людей пенсионного возраста: здоровье, досуг, участие в жизни общества, финансовая грамотность", организованный в рамках федерального проекта "Старшее поколение".

Организатором и модератором мероприятия выступила Лидия Новосельцева - депутат Ростовской-на-Дону городской думы, руководитель общественного совета проекта "Старшее поколение" ВПП "Единая Россия" в Ростовской области. В режиме онлайн в работе круглого стола участвовали представители социальных служб городов и районов региона.

Представители ОПФР по Ростовской области ознакомили аудиторию с основными тенденциями в российском пенсионном обеспечении, которые заключаются в автоматизации предоставления пенсионных услуг.

Спикерами подробно был описан перечень социальных услуг, предоставляемых на местах центрами социального обслуживания населения, а также дополнительные социальные сервисы: приемная семья для пожилых людей и инвалидов; школа ухода для родственников; прокат средств реабилитации; социальное такси; классы компьютерной и финансовой грамотности.

По вопросам финансовой грамотности были рассмотрены возможности регионов по сотрудничеству с федеральным центром финансовой грамотности.

Большой интерес вызвала информация о работе МФЦ и НКО в рамках федерального проекта "Старшее поколение".

Модератор круглого стола Лидия Новосельцева отметила, что на заседании круглого стола была озвучена довольно исчерпывающая информация, которая будет полезна всем представителям старшего поколения.

- В свою очередь ВПП "Единая Россия" и региональное руководство проекта "Старшее поколение" готово оказать содействие в решении существующих проблем и организовать дополнительное межведомственное взаимодействие по вопросу комплексной социализации пожилых граждан и инвалидов, - прокомментировала Лидия Александровна.