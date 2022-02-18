Две тысячи боеприпасов изъяли транспортные полицейские на Северном Кавказе

Транспортная полиция рассказала об итогах работы за год. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу рассказали об итогах работы за 2021 год.

Так, из незаконного оборота было изъято более 130 килограммов наркотиков, 57 единиц огнестрельного оружия и более двух тысяч боеприпасов. Государству возмещен ущерб в размере более 170 миллионов рублей.

Отметим, что 18 февраля сотрудники полиции, несущие свою службу на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта, отмечают свой профессиональный праздник - День образования органов внутренних дел Российской Федерации на транспорте. Официальной датой создания этой службы в России считается 18 февраля 1919 года, когда был подписан декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны».

- Сегодня главными задачами органов правопорядка на транспорте продолжают оставаться борьба с преступностью, обеспечение личной и имущественной безопасности пассажиров, профилактика травматизма, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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