Александр Ищенко: С 20 февраля «Единая Россия» открывает в Ростовской области Центр правовой поддержки для прибывших из ДНР и ЛНР

Секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко сообщил, что беженцам окажут правовую поддержку. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

Секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко объявил об открытии с 20 февраля на базе региональной общественной приемной партии Центра правовой поддержи жителей ДНР и ЛНР.

- В Ростовскую область прибывают жители Донбасса, которые направляются в пункты временного размещения, где получают необходимую помощь. При этом у многих возникают различные вопросы, в том числе и правовые. Для их решения региональное отделение «Единой России» открывает с 20 февраля Центр правовой поддержки жителей ДНР и ЛНР, - рассказал Александр Ищенко.

Центр правовой поддержки будет работать на базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева.

«Горячая» телефонная линия центра – 8(863)2- 918-918, адрес электронной почты для обращений - op@rostov.er.ru

20 февраля центр будет работать с 12.00 часов до 18.00 часов, далее – с 09.00 часов до 18.00 часов, включая выходные и праздничные дни.

Александр Ищенко пояснил, что к оказанию правовой помощи на площадке Центра подключаются представители регионального отделения Ассоциации юристов России, Адвокатской палаты, органов власти. Будет осуществляться необходимое взаимодействие с мобильными группами Министерства юстиции по Ростовской области, действующими в ПВР.

«Единая Россия» в Ростовской области также координирует оказание волонтерской помощи эвакуированным жителям Донбасса, которая будет осуществляться централизованно по партийной линии.