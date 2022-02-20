В Ростовской области директор Дома культуры попала под следствие из-за передвижного автоклуба

В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденное в отношении руководителя Дома культуры, рассказали в следкоме региона.

По данным ведомства, женщина изменила технические условия контракта с юридическим лицом, который должен был продать ДК машину.В итоге у Дома культуры все же появился свой транспорт, который выполнял функцию передвижного автоклуба. Но он не прошел обязательной сертификации.

- Таким образом бюджету причинен ущерб на сумму более полутора миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», - рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Подозреваемая во время следствия признала вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Если вина будет признана, то женщина может сесть в тюрьму на срок до четырех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанка хотела заработать на криптовалюте, но вместо этого потеряла полтора миллиона рублей

Вернуть деньги она пытается с помощью полиции (подробнее)