На усиленный режим работы перешла полиция Ростовской области из-за наплыва беженцев

Полицейские перешли на усиленный режим работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за потока беженцев в Ростовскую область полиция региона перешли на усиленный режим работы, сообщает правительство региона.

- Полиция работает в режиме усиления. Все ПВР, расположенные на территории региона, взяты под охрану, - прокомментировали в ведомстве.

На утро 20 февраля в Ростовской области было открыто 98 пунктов временного размещения граждан. Они находятся в 32 городах и поселках области. Вынужденных переселенцев очень много. Людей из ДНР и ЛНР на поездах отправляют в Воронежскую область.

Тем временем школы Ростова и области заявили о готовности принять беженцев для обучения.

В регионе по-прежнему действует режим ЧС. Но на работе социальных объектов он не отразится. Отметим, что в усиленном режиме сейчас трудятся и врачи. Так, в каждом ПВР работают медицинские бригады. Вынужденным переселенцам оказывают, при необходимости, медицинскую помощь.