Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 февраля 2022 12:37

На усиленный режим работы перешла полиция Ростовской области из-за наплыва беженцев

В правительстве рассказали о ситуации с эвакуацией
РЕПИНА Елена
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Полицейские перешли на усиленный режим работы

Полицейские перешли на усиленный режим работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за потока беженцев в Ростовскую область полиция региона перешли на усиленный режим работы, сообщает правительство региона.

- Полиция работает в режиме усиления. Все ПВР, расположенные на территории региона, взяты под охрану, - прокомментировали в ведомстве.

На утро 20 февраля в Ростовской области было открыто 98 пунктов временного размещения граждан. Они находятся в 32 городах и поселках области. Вынужденных переселенцев очень много. Людей из ДНР и ЛНР на поездах отправляют в Воронежскую область.

Тем временем школы Ростова и области заявили о готовности принять беженцев для обучения.

В регионе по-прежнему действует режим ЧС. Но на работе социальных объектов он не отразится. Отметим, что в усиленном режиме сейчас трудятся и врачи. Так, в каждом ПВР работают медицинские бригады. Вынужденным переселенцам оказывают, при необходимости, медицинскую помощь.