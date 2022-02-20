«Единая Россия» открыла пункты сбора гумпомощи для эвакуированных жителей Донбасса

Секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко заявил, что донские партйцы активно включились в сбор такой помощи. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

Гуманитарная помощь формируется в соответствии с теми нуждами, которые есть у эвакуированных жителей Донбасса, размещенных в Ростовской области в ПВР.

Сбор гуманитарной помощи открыт и в Ростовской области - в общественных приемных местных отделений «Единой России».

Как пояснил секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, федеральные структуры партии централизованно формируют гуманитарную помощь, и она будет доставляться автотранспортом в Ростовскую область в пункты временного размещения уже в 20-х числах февраля.

- С первых же дней размещения жителей Донбасса в регионе донские партийцы тоже активно включились в сбор такой помощи, - обратил внимание Александр Ищенко.

В первую очередь необходимы питьевая вода, средства гигиены, средства по уходу за детьми, детское питание, одноразовая посуда, микроволновки, электрочайники, утюги, есть необходимость и в средствах индивидуальной защиты.

Ростовское региональное отделение «Единой России» развернуло сбор гуманитарной помощи в своих общественных приемных местных отделений. Сюда жители Дона могут передать вещи и продукты.

Адреса и контакты местных отделений «Единой России» в Ростовской области указаны на сайте регионального отделения партии - rostov.er.ru (раздел «Местные отделения»).

Также с 20 февраля на базе Ростовской региональной общественной приемной «Единой России» начал работу Центр правовой поддержи жителей, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Обратиться сюда можно по номеру 8(863)2- 918-918 или электронной почте op@rostov.er.ru

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщал, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из Донбасса.