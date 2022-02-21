Предприниматели выбирают ВТБ: число клиентов среднего и малого бизнеса увеличилось на 35%

В 2021 году банк показал рекордный результат по привлечению клиентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам 2021 года число активных клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ выросло на 35%. Банк обслуживает почти 860 тысяч предпринимателей. Кредитно-документарный портфель в этом сегменте увеличился на 16%, до 2 трлн рублей.

- Перед ВТБ стоит стратегическая цель – миллион активных клиентов-предпринимателей к концу 2022 года. В прошедшем году мы показали рекордный для себя результат по привлечению клиентов в этом сегменте на фоне уверенного роста других ключевых показателей. Это стало возможным благодаря масштабной работе по развитию и цифровизации продуктов и сервисов, − прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

В 2021 году банк запустил новые цифровые кредитные продукты в расчете на потребности разных сфер бизнеса. Объемы онлайн-кредитования только во втором полугодии 2021 года выросли в 3,5 раза.

Документарный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 26% и составил 400 млрд рублей. ВТБ запустил выдачу электронных банковских гарантий в пользу налоговых органов, а электронные таможенные гарантии стали доступны для предпринимателей и малого бизнеса.

ВТБ продолжил развитие линейки депозитных продуктов для среднего и малого бизнеса. Более 90% клиентов открывают депозиты в ВТБ дистанционно в интернет-банке и мобильном приложении, а также могут воспользоваться на сайте банка цифровым сервисом подбора инструментов для размещения своих средств.

В 2021 году ВТБ запустил новый интернет-банк для предпринимателей, в котором представлено более 50 банковских и небанковских продуктов, расширил функциональность мобильного приложения для бизнеса. Клиентам также стала доступна экосистема ВЭД ВТБ для ведения международного бизнеса «под ключ». Расширены возможности для начала предпринимательской деятельности − запущен новый сервис дистанционной регистрации бизнеса. Особое внимание ВТБ уделяет развитию сервисов для самозанятых.

Также в прошедшем году ВТБ запустил комплексную программу лояльности для предпринимателей, которой сегодня пользуются свыше 300 тысяч клиентов.

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